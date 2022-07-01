Новые правила получения медицинской помощи начали действовать для россиян

С 1 июля в России начали действовать новые правила получения медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

<Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.>

В тексте закона говорится, что теперь россияне смогу получить медпомощь без предъявления полиса ОМС.

Для этого будет достаточно показать любой документ, удостоверяющий личность.

Для детей до 14 лет таким документом является свидетельство о рождении, пишет Lenta.ru.

До 1 июля

До вступления закона в силу в России при получении медицинской помощи необходимо было предъявлять полис обязательного медицинского страхования, за исключением экстренных случаев.