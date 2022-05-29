Россиянам назвали способ не платить за лечение в частной клинике

Акулин отметил, что некоторые клиники подают заявку на включение в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам конкретного региона.
«Территориальная государственная тарифная комиссия с представителями Органа управления здравоохранения, ТФОМС, ассоциации страховых компаний, профессиональной ассоциации медицинских организаций, рассматривает и решает, в каких объемах включать эту заявку», — рассказал Акулин.
Обычно о наличии услуг по ОМС сообщается на сайте самой клиники, а также на сайте ТФОМС региона.
Чтобы получить лечение, необходимо получить направление от поликлиники по месту жительства.