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Жизнь

Россиянам назвали способ не платить за лечение в частной клинике

Заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин рассказал «Прайму», что в коммерческих клиниках есть возможность получить медуслуги по полису ОМС.

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

Акулин отметил, что некоторые клиники подают заявку на включение в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам конкретного региона.

«Территориальная государственная тарифная комиссия с представителями Органа управления здравоохранения, ТФОМС, ассоциации страховых компаний, профессиональной ассоциации медицинских организаций, рассматривает и решает, в каких объемах включать эту заявку», — рассказал Акулин.

Обычно о наличии услуг по ОМС сообщается на сайте самой клиники, а также на сайте ТФОМС региона.

Чтобы получить лечение, необходимо получить направление от поликлиники по месту жительства.

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