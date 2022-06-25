Барнаульцы смогут бесплатно проверить здоровье

Мужчинам сделают биохимический анализ крови. Он, уверены врачи, позволит оценить состояние органов и здоровья в целом. «Результаты помогают с высокой точностью определить сбои в работе организма», — подчеркнули специалисты.
Доктора считают, что мужчины следят за своим состоянием не так тщательно, как женщины. При этом риски по некоторым заболеваниям, которые возникают из-за вредных привычек, у сильного пола выше.
Пройти обследование можно без предварительной записи по адресу: ул. Ползунова, 23 с 8 до 15 часов. С собой нужно взять СНИЛС, паспорт и полис обязательного медстрахования.