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Здоровье

Барнаульцы смогут бесплатно проверить здоровье

С 27 по 29 июня в барнаульском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики пройдет акция для представителей сильного пола. Они смогут быстро и бесплатно пройти обследование, — сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Анализ крови.
Анализ крови.
pexels.com

Мужчинам сделают биохимический анализ крови. Он, уверены врачи, позволит оценить состояние органов и здоровья в целом. «Результаты помогают с высокой точностью определить сбои в работе организма», — подчеркнули специалисты.

Доктора считают, что мужчины следят за своим состоянием не так тщательно, как женщины. При этом риски по некоторым заболеваниям, которые возникают из-за вредных привычек, у сильного пола выше.

Пройти обследование можно без предварительной записи по адресу: ул. Ползунова, 23 с 8 до 15 часов. С собой нужно взять СНИЛС, паспорт и полис обязательного медстрахования.

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