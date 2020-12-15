Новый и «скоростной» вариант коронавируса зафиксировали британские медики

В Лондоне вводят максимальные уровень ограничений из-за обнаруженного на юге страны нового варианта коронавируса, сообщает BBC News.

Ужесточить режим ограничений решили после того, как в стране обнаружили новый вариант коронавируса, заявил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.

Новый вариант распространяется быстрее, чем другие. При этом роста тяжелых форм заболевания от появившейся разновидности вируса местные власти не ждут.

Появление новой мутации не ставит под вопрос эффективность вакцинации.

Ограничения

Максимальный — третий по британской шкале — уровень ограничений предполагает прекращение работы всех ресторанов, кафе и баров, пишет polit.ru. Заведениям общепита разрешается обслуживать клиентов только в режиме доставки или на вынос.

Встречи в помещениях запрещаются, на открытом воздухе можно собираться максимум вшестером. Закрыты боулинг-клубы, кинотеатры.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Болельщикам запрещено посещать спортивные мероприятия.

Ограничения начнут действовать с 16 декабря.

В России

Ограничительные меры из-за коронавируса необходимы до тех пор, пока нет возможности повлиять на пандемию лекарствами, заявил ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, локдаун и другие ограничения — это вынужденные меры, которые сегодня нужны, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения.