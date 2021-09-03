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Здоровье

Новый инфекционный корпус построят в Алтайском крае

В Алтайском крае начали строительство нового инфекционного корпуса Павловской ЦРБ на месте старого строения, сообщает региональный минздрав.

В Павловске начали строительство инфекционного корпуса ЦРБ. Алтайский край.
В Павловске начали строительство инфекционного корпуса ЦРБ. Алтайский край.
zdravalt.ru.

Корпус строят в рамках краевой адресной инвестиционной программы — на эти цели из регионального бюджета выделили более 160 млн рублей.

«На площадке демонтирован старый инфекционный корпус, завершен нулевой цикл, в ближайшее время начнется возведение стен нового здания», — рассказали в минздраве.

В одноэтажном здании предусмотрели условия для маломобильных граждан, а территорию по периметру для удобства окружат тротуарами.

Также планируют установить дизельную электростанцию и станцию обеззараживания стоков от инфекционной больницы.

«Корпус рассчитан на двенадцать коек, здесь же будут находиться кабинеты врача-инфекциониста и врача-фтизиатра. Прежнему зданию было более 50 лет, по результатам экспертизы оно не подлежало капитальному ремонту», — отметил главврач Павловской ЦРБ Олег Агеев.

Строительство планируют завершить летом 2022 года. Сегодня ЦРБ обслуживает более 40 тыс. человек, причем к некоторым специалистам обращаются жители не только Павловского, но и Шелаболихинского района.

Ранее глава алтайского минздрава заявил, что регион получит небывалое количество медтехники, которая позволит жителям не выезжать за пределы районов.

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