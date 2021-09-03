Новый инфекционный корпус построят в Алтайском крае

Корпус строят в рамках краевой адресной инвестиционной программы — на эти цели из регионального бюджета выделили более 160 млн рублей.
«На площадке демонтирован старый инфекционный корпус, завершен нулевой цикл, в ближайшее время начнется возведение стен нового здания», — рассказали в минздраве.
В одноэтажном здании предусмотрели условия для маломобильных граждан, а территорию по периметру для удобства окружат тротуарами.
Также планируют установить дизельную электростанцию и станцию обеззараживания стоков от инфекционной больницы.
«Корпус рассчитан на двенадцать коек, здесь же будут находиться кабинеты врача-инфекциониста и врача-фтизиатра. Прежнему зданию было более 50 лет, по результатам экспертизы оно не подлежало капитальному ремонту», — отметил главврач Павловской ЦРБ Олег Агеев.
Строительство планируют завершить летом 2022 года. Сегодня ЦРБ обслуживает более 40 тыс. человек, причем к некоторым специалистам обращаются жители не только Павловского, но и Шелаболихинского района.
Ранее глава алтайского минздрава заявил, что регион получит небывалое количество медтехники, которая позволит жителям не выезжать за пределы районов.