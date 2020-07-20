Онищенко рассказал о неизбежности роста цен на лекарства

Обязательная маркировка приведет к росту цен на лекарства в России. Для этого придется покупать специальное оборудование, что в дальнейшем будет вложено в цену препаратов.

В этом уверен бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он списал повышение цен на обычные законы бизнеса.

«Цена, конечно же, увеличится, потому что необходимо покупать оборудование для маркировки. То, что потратят на оборудование, вложат в цену лекарства», — цитирует политика ura.ru.

Онищенко уверен, что нужно вводить систему обязательной маркировки с минимальными потерями для здоровья россиян. Готовность производств, логистики, медицинских учреждений к введению маркировки, по сведениям депутата, составляет на сегодня 60%.

Обязательная маркировка на лекарства вступила в силу с 1 июля. Вводить в оборот медикаменты без маркировки можно только с согласия межведомственной комиссии, пишет News.ru. Маркировка позволяет отследить легальность происхождения препарата, дату и место его изготовления.

Медицина , лекарства. CC0

Дефицит

Ранее шесть ассоциаций фармпроизводителей просили упростить процедуру ввода в оборот немаркированных лекарств. В противном случае примерно через три месяца в стране могут начаться перебои в обеспечении населения медикаментами, говорится в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину.

По словам гендиректора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, сегодня обращение произведенных немаркированных лекарств осуществляться не может, поскольку еще не готовы подзаконные акты.

Межведомственная комиссия еще не проводила собрание, а запасов лекарств хватит только «на три или четыре месяца».

О таком риске рассказали и представители ритейла. Проблемы с медикаментами могут начаться несколько раньше — через два-три месяца, считает исполнительный директор «Ассоциации независимых аптек» Виктория Преснякова.