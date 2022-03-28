Новый препарат от COVID-19 могут зарегистрировать в России

По словам Гинцбурга, «Гамковимаб» получит временную регистрацию после первого или второго этапа исследований. Пока точной информации нет.

«Вопрос в том, как будет временная регистрация получена, будет ли она получена на основании первой фазы, на основании того, что побочных эффектов нет, или по результатам второй фазы, где будет подтверждена эффективность. Надеюсь, что по результатам первой фазы — тогда это займет 2,5 месяца», — подчеркнул директор Центра имени Гамалеи.