28 марта
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Здоровье

Новый препарат от COVID-19 могут зарегистрировать в России

Препарат от ковида «Гамковимаб» на основе моноклональных тел могут зарегистрировать в июне. Об этом сообщил ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

По словам Гинцбурга, «Гамковимаб» получит временную регистрацию после первого или второго этапа исследований. Пока точной информации нет.

«Вопрос в том, как будет временная регистрация получена, будет ли она получена на основании первой фазы, на основании того, что побочных эффектов нет, или по результатам второй фазы, где будет подтверждена эффективность. Надеюсь, что по результатам первой фазы — тогда это займет 2,5 месяца», — подчеркнул директор Центра имени Гамалеи.

Гинцбург уточнил, что на этой неделе «Гамковимабом» начнут вводить добровольцам.

Сейчас также ведутся обсуждения, как масштабировать производство лекарства от коронавируса. «Потому что нужны большие площадки для того, чтобы наработать большие объемы препарата», — сказал врач.

Ранее сообщалось, что в России выросло число больных стелс-омикроном.

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