Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 января -17°C
Коронавирус
Здоровье

Новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружен в России

Новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили российские исследователи.

В лаборатории.
В лаборатории.
altairegion22.ru

Ученые не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2.

Штамм описала группа ученых в научной публикации из четырех российских институтов. Исследователи рассказали о случае коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью, пишут «Известия».

«Британка» и норки

В апреле пациентка проходила химиотерапию и заразилась коронавирусом в больнице. Часть мутаций описываемого вируса совпадает с британским, а часть — как у зараженных норок в Дании. Эта комбинация опасна тем, что она позволяет патогену очень быстро размножаться и нейтрализует антитела.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Российская популяция

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков убежден, что найденный штамм коронавируса относится к такой же группе, что и британский. У них есть общие мутации, но есть и заново полученные. Однако делать выводы о скорости мутирования, распространения, увеличения смертности преждевременно, так как данных по российской популяции пока не хватает, пишет News.ru.

За день до появления публикации профессор центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России есть свой уникальный штамм коронавируса наподобие британского.

Между тем Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучает «британский» штамм коронавируса. Ученые «Вектора» изучают свойства патогена. Штамм был получен еще в конце 2020 года от зараженного, прилетевшего в Россию из Великобритании.

По предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость