Новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружен в России

Ученые не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2.

Штамм описала группа ученых в научной публикации из четырех российских институтов. Исследователи рассказали о случае коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью, пишут «Известия».

«Британка» и норки

В апреле пациентка проходила химиотерапию и заразилась коронавирусом в больнице. Часть мутаций описываемого вируса совпадает с британским, а часть — как у зараженных норок в Дании. Эта комбинация опасна тем, что она позволяет патогену очень быстро размножаться и нейтрализует антитела.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Российская популяция

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков убежден, что найденный штамм коронавируса относится к такой же группе, что и британский. У них есть общие мутации, но есть и заново полученные. Однако делать выводы о скорости мутирования, распространения, увеличения смертности преждевременно, так как данных по российской популяции пока не хватает, пишет News.ru.

За день до появления публикации профессор центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России есть свой уникальный штамм коронавируса наподобие британского.

Между тем Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучает «британский» штамм коронавируса. Ученые «Вектора» изучают свойства патогена. Штамм был получен еще в конце 2020 года от зараженного, прилетевшего в Россию из Великобритании.

По предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.