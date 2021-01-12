Новосибирский «Вектор» изучает «британский» штамм коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучает «британский» штамм коронавируса. Оказывается, его выделили из материала зараженного еще в 2020 году, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ученые «Вектора» изучают свойства патогена. Штамм был получен еще в конце 2020 года от зараженного, прилетевшего в Россию из Великобритании.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носитель «британского» штамма чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов. «Он уже не выделяет этот вирус», — добавила она.

По предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.

«Течение болезни не является более тяжелым, данных о том, что он более опасен, нет. Его опасность в скорости распространения», — комментировал РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

22 декабря 2020 года Россия приостановила авиасообщение с Великобританией.