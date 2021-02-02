Масштаб. Исследование проходило в 25 больницах Москвы. Обе дозы вакцины получили 14 964 участника, а 4902 получили плацебо,, рассказывает «Дождь».
Эффективность. 16 человек заболели COVID-19 после вакцинации, среди получивших плацебо — 62. На основании этого и вывели эффективность: 91,6%.
Александр Гинцбург, директор НИЦ имени Гамалеи, где разработали «Спутник V», сказал, что в мире всего три вакцины против коронавируса обладают эффективностью свыше 90%, приводит слова ученого «НаукаТВ».
Побочные эффекты. Серьезных осложнений и побочных эффектов не было. Чаще всего пациенты испытывали гриппоподобные симптомы, боль в месте инъекции и недолгую слабость. После вакцинации умерли четыре пациента, но их смерти не были связаны с вакциной.
Возраст. У пациентов старше 60 лет вакцина показала эффективность 91,8%. Ее испытывали на группе добровольцев из 2 144 человек.
Каких-либо критических высказываний относительно публикации в журнале со стороны медицинского сообщества пока не прозвучало.
Массовая вакцинация в Алтайском крае стартовала 18 января. Узнать номера телефонов медучреждений, по которым надо записаться на прививку, можно здесь. Листайте до конца.