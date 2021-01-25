Новое предупреждение появилось в инструкции к первой российской вакцине от коронавируса

Новое предупреждение относительно применения вакцины от коронавируса «Спутник V» касается пациентов со злокачественными новообразованиями.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.

Таким людям следует применять препарат с осторожностью, сообщается в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак», пишет РИА Новости.

Предупреждение обусловлено недостаточной информацией о влиянии вакцины на онкологические заболевания. В инструкции указано, что стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, пишет Lenta.ru.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее эффективность превышает 90%.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, опасна ли ковид-вакцина для онкобольных.

Данных о том, что COVID-вакцины для них могут быть опасны — нет, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Да, можно <ставить прививку>! Данных, что этой категории <больных> вакцина может быть опасна, нет, — написал он в telegram-канале.

Но может возникнуть сложность с формированием иммунитета уже после вакцинации, предупредил Мясников. Поэтому вакцина для них может быть не так эффективна, как для здоровых людей.