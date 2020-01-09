Новогодний подарок Медведева. Алтайскому краю выделены серьезные деньги на борьбу с туберкулезом

В течение 2020 и 2021 годов Алтайский край получит из федерального бюджета 644,5 млн рублей на реконструкцию краевой туберкулезной больницы № 1, расположенной в Новоалтайске на улице Белоярской. Медучреждение рассчитано на 250 коек.

Федеральное распоряжение об этом 31 декабря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 6 января документ опубликован на сайте правительства РФ. Средства в общей сумме 95 млрд рублей распределены практически между всеми регионами в рамках реализации госпрограммы «Здравоохранение».

Алтайский край должен в 2021 году сдать уже готовый объект. В этом году регион получит на условиях софинансирования 252,28 млн рублей, а в 2021 году — 392,31 млн.

Напомним, реконструкция краевой туберкулезной больницы № 1 вошла в так называемый «план борьбы с бедностью», как одна из инициатив правительства Алтайского края и губернатора Виктора Томенко. Но ранее активно пытался решить вопрос с выделением федеральных ресурсов на этот объект и экс-губернатор Александр Карлин.

Алтайский край считается одним из лидеров в стране по числу зафиксированных случаев туберкулеза. В 2018 году, по данным сборника Минздрава РФ, в регионе было выявлено 90,3 случаев на 100 тыс жителей.

Врач , больница. CC0

Кроме того, наш регион входит в группу из 23 субъектов РФ, где зафиксирован высокий уровень ВИЧ-заболеваний. За последние несколько лет от СПИДа в России умерли 318 тыс. россиян. Основная причина смерти среди инфицированных ВИЧ — туберкулез.

В 2018 году Всемирная ассоциация здравоохранения объявила, что туберкулез является самым опасным заболеванием на планете. За год им заражаются около 10 млн человек во всем мире, а умирают — около 1,6 млн.