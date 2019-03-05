Новосибирская клиника выплатит 3,5 млн оператору, пережившему клиническую смерть

Бердский городской суд (Новосибирская область) 5 марта утвердил мировое соглашение между сторонами по делу телеоператора Антона Ермоленко и государственной Новосибирской областной клинической больнице, сообщает «Интерфакс».

«Мировое соглашение предусматривает единовременную выплату в 3,5 млн рублей в качестве компенсации морального и материального вреда, а также ежемесячные выплаты примерно по 20 тысяч рублей с индексацией раз в три месяца до достижения бывшим пациентом пенсионного возраста», — сказала Юлия Стибикина, представлявшая интересы семьи пациента.

Она уточнила, что первоначально в иске мать телеоператора заявила требования на 15 млн рублей.

По материалам гражданского дела, в 2017 году у телеоператора заболел зуб, он пошел в стоматологическую клинику Бердска, однако после лечения у него повысилась температура и образовался отек.

Его госпитализировали сначала в горбольницу Бердска, а затем в областную клиническую, где 28-летнему молодому человеку сделали операцию.

Во время операции у пациента произошла остановка дыхания и 15-минутная клиническая смерть, в результате он до настоящего времени находится в вегетативном состоянии.

Стибикина также сообщила, что от исковых требований к бердским учреждениям здравоохранения истец отказался, поскольку судебная экспертиза установила, что именно действия медиков областной больницы привели к тяжелым последствиям.

Ранее сообщалось, что в Минздраве предложили штрафовать за неправильное оказание помощи больным. Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям. В случае нарушения должностные лица будут вынуждены платить штраф размером до 20 тыс. руб., а юридические — до 70 тыс. руб.