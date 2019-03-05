В Минздраве предложили штрафовать за неправильное оказание помощи больным

Эта инициатива — в соответствии с документом, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям. В случае нарушения должностные лица будут вынуждены платить штраф размером до 20 тыс. руб., а юридические — до 70 тыс. руб.

Еще одна статья предусматривает штраф на тот случай, если медицинская организация просила средства на приобретение и ремонт оборудования, а эти деньги в результате не выделялись, пишет bfm.ru.

Предполагается, что изменения в федеральный закон должны вступить в 2022 году.