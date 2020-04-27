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Здоровье

Новосибирские власти вводят обязательный масочный режим

Новосибирское правительство решило ввести обязательный масочный режим, заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 27 апреля.

Медицинская маска.
Медицинская маска.
Altapress.ru.

«Глава региона поручил министру здравоохранения Константину Хальзову оперативно подготовить соответствующее распоряжение. Этот режим, подчеркнул губернатор, предусматривает ношение масок во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Новосибирской области известно о 347 зараженных коронавирусом Covid-19, пишет Тайга.инфо. 39 выздоровели, четверо умерли.

На границах Алтайского края с соседними регионами вводится пропускной режим — об этом на аппаратном совещании правительства заявил губернатор Виктор Томенко.

На всех дорогах межрегионального значения появятся пропускные пункты для въезжающих в Алтайский край и выезжающих из региона.

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