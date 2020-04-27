Новосибирские власти вводят обязательный масочный режим

«Глава региона поручил министру здравоохранения Константину Хальзову оперативно подготовить соответствующее распоряжение. Этот режим, подчеркнул губернатор, предусматривает ношение масок во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Новосибирской области известно о 347 зараженных коронавирусом Covid-19, пишет Тайга.инфо. 39 выздоровели, четверо умерли.

На границах Алтайского края с соседними регионами вводится пропускной режим — об этом на аппаратном совещании правительства заявил губернатор Виктор Томенко.

На всех дорогах межрегионального значения появятся пропускные пункты для въезжающих в Алтайский край и выезжающих из региона.