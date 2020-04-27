«Будем закрывать»: в Алтайском крае вводят пропускной режим

На границах Алтайского края с соседними регионами вводится пропускной режим. Об этом на аппаратном совещании правительства заявил губернатор Виктор Томенко. «Алтайский край будем закрывать», — сказал он.

На всех дорогах межрегионального значения появятся пропускные пункты для въезжающих в Алтайский край и выезжающих из региона.

Помимо сотрудников ГИБДД, на постах будут полицейские, работники Роспотребнадзора, представители Роcгвардии и органов местного самоуправления.

На текущей рабочей неделе посты будут функционировать в наблюдательном режиме, но уже с 1 мая начнут работать в более жестком режиме.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Пока что считаем, сколько народа в край едет, сколько выезжает из края. Контроль будет вестись выборочный. Изучаем цели въезда, смотрим документы. С 1 мая введем более жесткие меры — по принципу Кемеровской области: Алтайский край будем закрывать. Задаем вопросы людям, насколько сильно им надо уехать, и информируем, что если они пересекают границу, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел, как будто они прилетели из-за границы.

Глава региона подчеркнул, что такой же режим будет введен в Новосибирской области, в Кемеровской области и Республике Алтай он уже действует. «Люди, выезжая из региона, будут понимать, что возвращаться им придется уже через двухнедельную изоляцию», — отметил Томенко.

Кроме этого, он заявил о необходимости ужесточения мер: в период майских праздников есть угроза увеличения числа желающих приехать в Алтайский край и в Республику Алтай на отдых.

«Мы должны защититься и дать такую возможность нашим соседям. Все регионы Сибири включатся в эту ситуацию», — подчеркнул Виктор Томенко.