Новосибирца с Covid-19 только через суд поместили в стационар

Это девятый выявленный случай заражения на территории региона.

Известно, что мужчина прилетел в Новосибирск 15 марта рейсом из Мюнхена. В Германии он побывал вместе с супругой, после возвращения домой они оба находились на самоизоляции.

Несмотря на то что каких-либо симптомов ОРВИ у него не наблюдалось, на десятый день после прилета у пациента взяли пробы на COVID-19.

Скрининговое исследование дало положительный результат, позже его подтвердили и специалисты лаборатории центра вирусологии «Вектор», пишет «РГ».

Сибиряку предложили пройти лечение в инфекционной больнице, однако он написал отказ. По закону без его согласия госпитализация возможна только через суд, поэтому управление Роспотребнадзора подготовило соответствующий иск.

Все пассажиры рейса, которым мужчина летел из Мюнхена, находились на самоизоляции, ее период закончился 28 марта.

Каждый из прилетевших был под наблюдением медиков, обследовался на предмет заражения коронавирусом. Лабораторные исследования показали отсутствие инфекции у всех пассажиров, кроме одного.

В Барнауле

Между тем Новосибирский федеральный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» подтвердил заражение мужчины из Барнаула коронавирусной инфекцией. Заболевший гражданин является супругом женщины, которая 20 марта прибыла в Барнаул из Доминиканской республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на 10 день с момента приезда в Россию у нее была выявлена новая коронавирусная инфекция.

Оба пациента в настоящее время находятся в инфекционном отделении городской больницы № 5 г. Барнаула.

20 марта женщина почувствовала симптомы ОРВИ и вызвала скорую помощь. От госпитализации отказалась. Врачи предупредили ее о соблюдении самоизоляции. Отмечается, что женщина — домохозяйка.

С ее слов, с этого дня она никуда не выходила, в гости к ней также никто не приходил. Дома они были вдвоем с мужем.

С 21 марта медики наблюдали за состоянием женщины дистанционно — по телефону и через домофон, так как заболевшая врачей в квартиру не допускала.

28 марта, учитывая регламентированные сроки обследования — на 10 сутки после прибытия из-за рубежа, у нее взяли анализ. Первичный результат был положительным. 29 марта «Вектор» подтвердил этот результат.

Теперь медикам предстоит обследовать 170 пассажиров самолета, на котором супруги прибыли в Барнаул из Москвы.