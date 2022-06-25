Нутрициолог назвала продукты, которые незаметно «прикончат» щитовидную железу

Ната Гончар — президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью рассказала изданию Wday о еде, которая крайне вредна для железы-бабочки.

Проблемы функционирования щитовидной железы светят человеку множеством заболеваний. Среди них гипотериоз, гипертония, аритмия и другие.

Чтобы не заработать какой-нибудь из этих недугов (или даже несколько) следует встать на зож-дорожку. Особенно это касается питания.

Так, стоит исключить из рациона целый ряд продуктов. В числе первых жирные сорта мяса, колбасы и сардельки. Не жалует нутрициолог также соусы, кофе, макароны, пирожные. И, конечно, фастфуд.

Вдобавок специалист прошлась и по маслам. Она рекомендует ограничить потребление подсолнечного, кукурузного и соевого масел.

На замену им, считает Гончар, прекрасно подойдут оливковое и льняное.