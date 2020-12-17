О «красной зоне»: Путин назвал дату реформы первичного звена здравоохранения

Реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года, заявил во время пресс-конференции президент Владимир Путин.

На эти цели будет направлено 550 млрд рублей бюджетных средств.

Реформа, по словам Путина, должна обеспечить доступность медицины на 100%. Президент пообещал помочь разобраться с вопросом средств, выделенных регионам на обеспечение лекарствами от коронавируса и выплаты медикам, пишет bfm.ru.

Так он отреагировал на вопрос о том, что в ряде городов медики не получают надбавки за работу в «красной зоне».

Также глава государства ответил журналисту из Алтайского края — главному редактору газеты «Змеиногорский вестник» Людмиле Кейбол — почему не поставил прививку от коронавируса.

«Я человек в этом смысле достаточно законопослушный и прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. Поэтому пока этой вакцины не поставил, но обязательно это сделаю», — ответил президент.

17 декабря проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Мероприятие транслируют все федеральные телеканалы.