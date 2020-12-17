Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 декабря -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

О «красной зоне»: Путин назвал дату реформы первичного звена здравоохранения

Реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года, заявил во время пресс-конференции президент Владимир Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина.
Пресс-конференция Владимира Путина.
kremlin.ru

На эти цели будет направлено 550 млрд рублей бюджетных средств.

Реформа, по словам Путина, должна обеспечить доступность медицины на 100%. Президент пообещал помочь разобраться с вопросом средств, выделенных регионам на обеспечение лекарствами от коронавируса и выплаты медикам, пишет bfm.ru.

Так он отреагировал на вопрос о том, что в ряде городов медики не получают надбавки за работу в «красной зоне».

Также глава государства ответил журналисту из Алтайского края — главному редактору газеты «Змеиногорский вестник» Людмиле Кейбол — почему не поставил прививку от коронавируса.

«Я человек в этом смысле достаточно законопослушный и прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. Поэтому пока этой вакцины не поставил, но обязательно это сделаю», — ответил президент.

17 декабря проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Мероприятие транслируют все федеральные телеканалы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость