Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 декабря -9°C
Коронавирус
Жизнь

Путин объяснил журналисту из Алтайского края, почему не ставит вакцину от коронавируса

На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал вопрос от редактора газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол. Она спросила у президента, поставил ли глава государства прививку от коронавируса.

Пресс-конференция Владимира Путина.
Пресс-конференция Владимира Путина.
Пресс-служба Кремля.

Также журналистка поинтересовалась мнением Путина о всеобщей вакцинации населения, упомянув сложную эпидемиологическую ситуацию в Алтайском крае.

«Достаточно ли будет вакцин на территории России, если Россия будет оказывать помощь и другим странам?» — закончила вопрос Людмила Кейбол.

«Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Они нам говорят о том, что те вакцины, который поступают в гражданский оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И для таких как я вакцины пока не добрались. Я человек в этом смысле достаточно законопослушный и прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. Поэтому пока этой вакцины не поставил, но обязательно это сделаю», — ответил президент.

Пресс-конференция Владимира Путина.
Пресс-конференция Владимира Путина.
Скриншот трансляции.

Всеобщую вакцинацию, по мнению Путина, нужно делать. Так считают вирусологи всего мира.

Это один из путей преодоления пандемии, подчеркнул Владимир Путин. Тем более, что «наша вакцина эффективная и безопасная», поэтому глава государства не видит причин не вакцинироваться.

«Прежде всего, и я всегда об этом говорил, наша задача провести вакцинацию внутри Российской Федерации. Вакцина сама по себе хорошая, но у нас до сих пор не хватает железа, оборудования для производства нужного ее количества. Это будет наращиваться и планы будут исполнены. В силу того, что требуется время, чтобы нарастить технологические возможности предприятий по производству вакцины, нам ничего не мешает сами компоненты производить на площадках иностранных государств, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств. Это никак не мешает вакцинации населения России», — подытожил Путин.

В начале следующего года в стране уже будут миллионы доз вакцины, обещал президент.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость