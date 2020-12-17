Путин объяснил журналисту из Алтайского края, почему не ставит вакцину от коронавируса

На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал вопрос от редактора газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол. Она спросила у президента, поставил ли глава государства прививку от коронавируса.

Также журналистка поинтересовалась мнением Путина о всеобщей вакцинации населения, упомянув сложную эпидемиологическую ситуацию в Алтайском крае.

«Достаточно ли будет вакцин на территории России, если Россия будет оказывать помощь и другим странам?» — закончила вопрос Людмила Кейбол.

«Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Они нам говорят о том, что те вакцины, который поступают в гражданский оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И для таких как я вакцины пока не добрались. Я человек в этом смысле достаточно законопослушный и прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. Поэтому пока этой вакцины не поставил, но обязательно это сделаю», — ответил президент.

Пресс-конференция Владимира Путина. Скриншот трансляции.

Всеобщую вакцинацию, по мнению Путина, нужно делать. Так считают вирусологи всего мира.

Это один из путей преодоления пандемии, подчеркнул Владимир Путин. Тем более, что «наша вакцина эффективная и безопасная», поэтому глава государства не видит причин не вакцинироваться.

«Прежде всего, и я всегда об этом говорил, наша задача провести вакцинацию внутри Российской Федерации. Вакцина сама по себе хорошая, но у нас до сих пор не хватает железа, оборудования для производства нужного ее количества. Это будет наращиваться и планы будут исполнены. В силу того, что требуется время, чтобы нарастить технологические возможности предприятий по производству вакцины, нам ничего не мешает сами компоненты производить на площадках иностранных государств, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств. Это никак не мешает вакцинации населения России», — подытожил Путин.

В начале следующего года в стране уже будут миллионы доз вакцины, обещал президент.