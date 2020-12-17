Путин объяснил журналисту из Алтайского края, почему не ставит вакцину от коронавируса

Также журналистка поинтересовалась мнением Путина о всеобщей вакцинации населения, упомянув сложную эпидемиологическую ситуацию в Алтайском крае.
«Достаточно ли будет вакцин на территории России, если Россия будет оказывать помощь и другим странам?» — закончила вопрос Людмила Кейбол.
«Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Они нам говорят о том, что те вакцины, который поступают в гражданский оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И для таких как я вакцины пока не добрались. Я человек в этом смысле достаточно законопослушный и прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. Поэтому пока этой вакцины не поставил, но обязательно это сделаю», — ответил президент.
Всеобщую вакцинацию, по мнению Путина, нужно делать. Так считают вирусологи всего мира.
Это один из путей преодоления пандемии, подчеркнул Владимир Путин. Тем более, что «наша вакцина эффективная и безопасная», поэтому глава государства не видит причин не вакцинироваться.
«Прежде всего, и я всегда об этом говорил, наша задача провести вакцинацию внутри Российской Федерации. Вакцина сама по себе хорошая, но у нас до сих пор не хватает железа, оборудования для производства нужного ее количества. Это будет наращиваться и планы будут исполнены. В силу того, что требуется время, чтобы нарастить технологические возможности предприятий по производству вакцины, нам ничего не мешает сами компоненты производить на площадках иностранных государств, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств. Это никак не мешает вакцинации населения России», — подытожил Путин.
В начале следующего года в стране уже будут миллионы доз вакцины, обещал президент.