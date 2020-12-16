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Здоровье

Победу над пандемией с помощью вакцин поставили под сомнение

Австралийская академия здравоохранения и медицинских наук (AAHMS) опровергла, что с помощью вакцины удастся победить пандемию коронавируса SARS-CoV-2 в 2021 году.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0

Всеобщая вакцинация займет много времени, поэтому необходимо прибегать к другим мерам по сдерживанию COVID-19, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

AAHMS, куда входит 400 ведущих исследователей, опубликовала отчет, в котором изложила дальнейшие действия по реагированию на распространение инфекции.

Вакцины продемонстрировали 90-процентную эффективность. Но их производство, транспортировка и применение потребуют больших усилий и затрат, и вакцинация большей части населения в разных странах станет возможной только к концу следующего года.

Поэтому ученые полагают — необходимо соблюдать целый комплекс мер, чтобы справиться с коронавирусом, пишет Lenta.ru.

В их число входит всеобщее тестирование, самоизоляция, карантин, социальное дистанцирование, ношение масок, а также лечение и правильно организованная вакцинация.

Вакцины от COVID-19 смогут сделать эту инфекцию управляемой, то есть защитить население через год — к ноябрю 2021 года, заявил ранее глава Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.

Гинцбург также высказал мнение, что полностью избавиться от нового коронавируса человечеству не удастся.

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