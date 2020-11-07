О мутации ковида рассказал эксперт Роспотребнадзора

По словам эксперта, существующие тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус.
На сегодняшний день примерно две трети заразившихся переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, рассказал специалист.
Тяжелых пациентов не стало больше, а бессимптомных и легких пациентов примерно такое же количество, как было весной, пишет bfm.ru.
Между тем в России за минувшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом составило 20 582. Это рекордный показатель за все время пандемии, сообщает оперативный штаб. Умерли 378 человек.