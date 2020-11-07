Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября 2°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

О мутации ковида рассказал эксперт Роспотребнадзора

Мутация COVID-19 затрагивает менее 1% генома вируса, инфекция не становится тяжелее, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет РИА Новости .

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

По словам эксперта, существующие тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус.

На сегодняшний день примерно две трети заразившихся переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, рассказал специалист.

Тяжелых пациентов не стало больше, а бессимптомных и легких пациентов примерно такое же количество, как было весной, пишет bfm.ru.

Между тем в России за минувшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом составило 20 582. Это рекордный показатель за все время пандемии, сообщает оперативный штаб. Умерли 378 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость