8 июня
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Здоровье

О неожиданном свойстве клубники рассказали врачи-телеведущие

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин, диетолог Марина Макиша рассказали о неожиданных и полезных свойствах клубники.

На барнаульских базарчиках продают клубнику нового урожая.
На барнаульских базарчиках продают клубнику нового урожая.
Дмитрий Лямзин. ИД "Алтапресс"

Клубника содержит много антиоксидантов и помогает организму в профилактике развития онкологических заболеваний и опухолей.

Ягода также полезна для профилактики катаракты, глаукомы, сердечно-сосудистых заболеваний, для улучшения работы иммунной системы, указывает Lenta.ru.

В клубнике - высокое содержание витамина С. Высокое содержание калия в ягоде способствует хорошей работе сердечной мышцы.

Ранее врач рассказала, какая ягода лечит депрессию. Это клубника. В состав ягоды входят антоцианы — важные биологически активные соединения, которые обеспечивают и активируют клеточную антиоксидантную защиту.

Кроме того, они способны улавливать свободные радикалы и противостоять повреждениям клеток, а также борются со стрессами.

Также клубника богата фолиевой кислотой. В ряде исследований доказано положительное влияние потребления клубники на чувствительность к инсулину. Также она содержит тиамин, рибофлавин, ниацин, витамины В6, А, Е и К.

Но переедать ягоду не стоит.

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