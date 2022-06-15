Врач рассказала, какая ягода лечит депрессию

«Клубника содержит большое количество и разнообразие биологически активных компонентов, таких как органические кислоты или полифенолы с их подклассами, дубильные вещества и флавоноиды», — отметила Залетова.
По словам врача, в состав ягоды входят антоцианы — важные биологически активные соединения, которые обеспечивают и активируют клеточную антиоксидантную защиту. Кроме того, они способны улавливать свободные радикалы и противостоять повреждениям клеток, а также борются со стрессами.
Также клубника богата витамином С и фолиевой кислотой.
«Клубника является одним из самых богатых природных источников фолиевой кислоты и проявляет чрезвычайно высокую антиоксидантную активность. В ряде исследований доказано положительное влияние потребления клубники на чувствительность к инсулину. Также она содержит тиамин, рибофлавин, ниацин, витамины В6, А, Е и К», — подытожила Залетова.