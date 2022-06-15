Врач рассказала, какая ягода лечит депрессию

«Клубника содержит большое количество и разнообразие биологически активных компонентов, таких как органические кислоты или полифенолы с их подклассами, дубильные вещества и флавоноиды», — отметила Залетова.

По словам врача, в состав ягоды входят антоцианы — важные биологически активные соединения, которые обеспечивают и активируют клеточную антиоксидантную защиту. Кроме того, они способны улавливать свободные радикалы и противостоять повреждениям клеток, а также борются со стрессами.

Также клубника богата витамином С и фолиевой кислотой.