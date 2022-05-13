О неожиданной пользе шампиньонов для сердца и сосудов рассказал эксперт

Витамины группы В, которые в большом количестве содержатся в шампиньонах, оказывают положительное воздействие на нервную систему, способствуют снижению уровня холестерина в крови, уменьшают риск возникновении инфарктов и инсультов, сообщил на сайте « Здоровое Питание » эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев.

По мнению специалиста, этот вид грибов — кладезь полезных веществ.

Так, по содержанию фосфора, шампиньоны ничем не уступают морской рыбе, в них совсем нет сахара и мало углеводов и жиров.

«Витамины группы В, которых в продукте предостаточно, оказывают благоприятное, успокоительное действие на нервную систему, участвуют в нормализации липидного обмена. А значит, употребление грибов может помочь снижению уровня холестерина, уменьшить риск развития атеросклероза и инсульта», — отметил эксперт.

Калий, которым также богаты шампиньоны расширяет сосуды и снижает давление, пишет Газета.Ru.

Кому не рекомендованы

От грибов стоит отказаться тем, кто страдает от гастрита и панкреатита, также этот продукт не рекомендуется употреблять в пищу детям до пяти лет.

Ранее о пользе грибов для душевного здоровья поведал специалист.