О неожиданной пользе шампиньонов для сердца и сосудов рассказал эксперт

По мнению специалиста, этот вид грибов — кладезь полезных веществ.
Так, по содержанию фосфора, шампиньоны ничем не уступают морской рыбе, в них совсем нет сахара и мало углеводов и жиров.
«Витамины группы В, которых в продукте предостаточно, оказывают благоприятное, успокоительное действие на нервную систему, участвуют в нормализации липидного обмена. А значит, употребление грибов может помочь снижению уровня холестерина, уменьшить риск развития атеросклероза и инсульта», — отметил эксперт.
Калий, которым также богаты шампиньоны расширяет сосуды и снижает давление, пишет Газета.Ru.
Кому не рекомендованы
От грибов стоит отказаться тем, кто страдает от гастрита и панкреатита, также этот продукт не рекомендуется употреблять в пищу детям до пяти лет.
Ранее о пользе грибов для душевного здоровья поведал специалист.