О пользе грибов для душевного здоровья поведал специалист

Ученые отметили, что грибы крайне богаты витаминами и другими полезными веществами — в том числе витамином D, который помогает поддерживать хорошее настроение.
Исследование Бурак подтверждают ученые, опубликовавшие свою работу в «Журнале аффективных расстройств». Согласно их данным, грибы позволяют снизить интенсивность проблем с психикой.
Что ели
Эксперимент провели на 24,7 тыс. человек, которые употребляли грибы шиитаке и шампиньоны. В грибах также обнаружены антиоксиданты, включая эрготионеин и глутатион.
Кстати, ученые АлтГУ хотят сделать из осенних опят средство от ран и ожогов.