О пользе грибов для душевного здоровья поведал специалист

Диетолог Лаура Бурак рассказала, как грибы и блюда из них могут помочь справиться со стрессом и снизить риск депрессии, пишет Газета.Ru со ссылкой на Eat This Not That! (ETNT).

Ученые отметили, что грибы крайне богаты витаминами и другими полезными веществами — в том числе витамином D, который помогает поддерживать хорошее настроение.

Исследование Бурак подтверждают ученые, опубликовавшие свою работу в «Журнале аффективных расстройств». Согласно их данным, грибы позволяют снизить интенсивность проблем с психикой.

Что ели

Эксперимент провели на 24,7 тыс. человек, которые употребляли грибы шиитаке и шампиньоны. В грибах также обнаружены антиоксиданты, включая эрготионеин и глутатион.

Кстати, ученые АлтГУ хотят сделать из осенних опят средство от ран и ожогов.