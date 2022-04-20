20 апреля
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Здоровье

О пользе грибов для душевного здоровья поведал специалист

Диетолог Лаура Бурак рассказала, как грибы и блюда из них могут помочь справиться со стрессом и снизить риск депрессии, пишет Газета.Ru со ссылкой на Eat This Not That! (ETNT).

Гриб, лес.
Гриб, лес.
СС0

Ученые отметили, что грибы крайне богаты витаминами и другими полезными веществами — в том числе витамином D, который помогает поддерживать хорошее настроение.

Исследование Бурак подтверждают ученые, опубликовавшие свою работу в «Журнале аффективных расстройств». Согласно их данным, грибы позволяют снизить интенсивность проблем с психикой.

Что ели

Эксперимент провели на 24,7 тыс. человек, которые употребляли грибы шиитаке и шампиньоны. В грибах также обнаружены антиоксиданты, включая эрготионеин и глутатион.

Кстати, ученые АлтГУ хотят сделать из осенних опят средство от ран и ожогов.

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