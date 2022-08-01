О «неприличных» симптомах обезьяньей оспы рассказали британские ученые

Ученые из Великобритании исследовали здоровье 197 мужчин, заразившихся оспой обезьян. У них заметили новые «неприличные» симптомы заболевания, пишет New Scientist .

Как выяснилось, 71 пациент испытывает головную боль, а 31 жалуется на опухание полового органа.

Кроме того, у них всех наблюдались поражения на слизистых оболочках и коже.

Также у 70 мужчин определили ВИЧ-положительный статус, а у 56 диагностировали инфекции, передающиеся через интим.

Джулия Билинска из лондонского фонда Guy’s and St Thomas' NHS Foundation Trust отметила: пока непонятно, почему у некоторых обезьянья оспа вызывает подобные симптомы.

«Это может свидетельствовать об изменении естественного течения болезни или может быть связано со способом передачи», — сказала она.

Чем обезьянья оспа отличается от других и почему грозит Алтайскому краю — в нашем разборе.

И, кстати, в России обнаружен первый подтвержденный случай заражения оспой обезьян.