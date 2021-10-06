О новых и опасных штаммах гриппа предупредили россиян

«ВОЗ в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А. Они новые, раньше с ними не встречались люди в Российской Федерации», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Попова предупредила, что переболевшие недавно коронавирусом россияне сильнее подвержены к заболеванию гриппом всех штаммов.

По ее словам, эпидемические пороги по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) превышены в 62 субъектах, пишет «Росбалт».

Между тем всем москвичам с симптомами ОРВИ в обязательном порядке начали делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу.

Между тем врач-инфекционист заявил, что зимой грипп «одолеет» коронавирус. Ковид уйдет на второй план, его место займет привычный грипп, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24».

Ранее Тимаков заявил, что России не миновать четвертой волны коронавируса, а подъемы заболеваемости будут зафиксированы и наступившей осенью, и будущей весной