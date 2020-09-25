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Здоровье

О новых ковид-трагедиях в зимний сезон предупредили эксперты

Европа переживает вторую волну эпидемии коронавируса — количество зарегистрированных случаев COVID-19 достигает рекордного уровня. Но смертность пока ниже своего апрельского пика, сообщает CNN.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Эксперты предупреждают — этой зимой нас ждет еще больше трагедий.

Европейские больницы теперь лучше оборудованы для лечения COVID-19. Такие меры, как социальное дистанцирование и ношение масок, стали нормой, и последнее распространение инфекции произошло в основном среди молодых людей, которые с меньшей вероятностью умрут, если заразятся вирусом.

Тем не менее становится все холоднее, и приближается сезон гриппа. Инфекция распространяется на пожилых людей.

Население устало соблюдать ограничения.

«Очевидно, что у нас действительно нет никаких способов предотвратить распространение COVID-19, кроме изоляции или мер социального дистанцирования и так далее», — говорит Майкл Хед, старший научный сотрудник Университета Саутгемптона в Великобритании.

И добавляет: «Мы увидим большое распространение случаев заболевания, мы увидим много госпитализаций и большую нагрузку на службу здравоохранения. Также будет большое число погибших».

Смертность

Больницы теперь могут лучше диагностировать и лечить вирус, а это объясняет, почему уровень смертности среди пациентов интенсивной терапии в некоторых европейских странах снизился примерно с 50% весной до примерно 20%.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Но в Болгарии, Хорватии, на Мальте, в Румынии и Испании наблюдается устойчивый рост смертности, пишет bfm.ru.

По словам директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюге, в первую неделю сентября наибольшая доля новых случаев по-прежнему приходилась на людей в возрасте от 25 до 49 лет. Но также увеличилось количество случаев заболевания в старших группах от 50 до 79 лет.

Хед предупредил — рост числа заболевших «в какой-то момент выльется в инфекции среди пожилых людей, у которых более высокий уровень смертности».

Вакцинация

Между тем в Барнауле началась вакцинация против коронавируса. Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края стала первой, кому поставили вакцину от коронавируса. Все 42 дозы, в качестве эксперимента поступившие в регион, сейчас находятся в городской поликлинике № 1. Их распределили между добровольцами из числа медицинского персонала разных учреждений.

Следующие 2000 доз должны поступить в край в течение двух-трех недель. Их также распределят среди медработников.

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