О новой угрозе для человечества предупредила глава Роспотребнадзора

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности», — отметила она.
Ранее Попова заявила, что ученые Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили первые случаи в мире заражения людей вирусом птичьего гриппа A (H5N8), пишет «Росбалт».
В Роспотребнадзоре считают, что быстрая расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет начать работу над тест-системой, а в перспективе и над вакциной.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что вирус выявлен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где еще в декабре прошлого года была зарегистрирована вспышка гриппа птиц.