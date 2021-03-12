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Здоровье

О новой угрозе для человечества предупредила глава Роспотребнадзора

Новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Пенсионерка и куры.
Пенсионерка и куры.
СС0

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности», — отметила она.

Ранее Попова заявила, что ученые Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили первые случаи в мире заражения людей вирусом птичьего гриппа A (H5N8), пишет «Росбалт».

В Роспотребнадзоре считают, что быстрая расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет начать работу над тест-системой, а в перспективе и над вакциной.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что вирус выявлен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где еще в декабре прошлого года была зарегистрирована вспышка гриппа птиц.

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