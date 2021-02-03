О полной слепоте после коронавируса рассказала специалист Роспотребнадзора

Ранее в журнале Cureus был описан первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты, проявившейся в качестве осложнения после коронавируса.
«Так как этот случай, по крайней мере пока, уникален, то делать какие-либо выводы об однозначной связи этого симптома с COVID-19 нельзя», — цитирует Пшеничную РИА Новости.
У пациента мог случиться инсульт, также подобный симптом может быть связан с проявлениями энцефалопатии, которая усугубилась на фоне гипоксии, предположила эксперт.
Корковая слепота — полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга, пишет News.ru.
Психика
Перенесенный коронавирус может привести к расстройству психики, считает российский врач-психиатр высшей категории Светлана Полубоярских. Помимо очевидных осложнений — нарушения вкуса и обоняния, — у некоторых пациентов встречаются также «коронавирусные» психозы, депрессии и деменции.