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Здоровье

О полной слепоте после коронавируса рассказала специалист Роспотребнадзора

Полная слепота после перенесенного COVID-19 является единичным случаем, который необходимо тщательно изучить, не связывая однозначно с коронавирусом, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Ранее в журнале Cureus был описан первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты, проявившейся в качестве осложнения после коронавируса.

«Так как этот случай, по крайней мере пока, уникален, то делать какие-либо выводы об однозначной связи этого симптома с COVID-19 нельзя», — цитирует Пшеничную РИА Новости.

У пациента мог случиться инсульт, также подобный симптом может быть связан с проявлениями энцефалопатии, которая усугубилась на фоне гипоксии, предположила эксперт.

Корковая слепота — полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга, пишет News.ru.

Психика

Перенесенный коронавирус может привести к расстройству психики, считает российский врач-психиатр высшей категории Светлана Полубоярских. Помимо очевидных осложнений — нарушения вкуса и обоняния, — у некоторых пациентов встречаются также «коронавирусные» психозы, депрессии и деменции.

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