О причинах повторного заражения омикроном рассказал вирусолог

Штамм коронавируса «омикрон» обладает повышенной заразностью, поэтому мы можем столкнуться со случаями повторного заражения этим вариантом COVID-19, сообщает « радио Sputnik » со ссылкой на вирусолога, профессора Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Омикрон является более заразным вариантом из-за того, что он в основном размножается в верхних дыхательных путях, указывает профессор.

«По сравнению с предыдущими штаммами, омикрон более заразен. Дело в том, что он размножается в основном в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при других штаммах, и поэтому он является таким заразным», — рассказал вирусолог.

Он добавил, что благодаря такой особенности омикрон «пробивает» иммунитет тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции уже достаточно давно, пишет Газета.Ru. Не защищены от него и перенесшие COVID-19 люди.

Накануне глава алтайского минздрава проверил готовность поликлиник к удару омикрона.