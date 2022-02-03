О причинах повторного заражения омикроном рассказал вирусолог

Омикрон является более заразным вариантом из-за того, что он в основном размножается в верхних дыхательных путях, указывает профессор.
«По сравнению с предыдущими штаммами, омикрон более заразен. Дело в том, что он размножается в основном в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при других штаммах, и поэтому он является таким заразным», — рассказал вирусолог.
Он добавил, что благодаря такой особенности омикрон «пробивает» иммунитет тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции уже достаточно давно, пишет Газета.Ru. Не защищены от него и перенесшие COVID-19 люди.
Накануне глава алтайского минздрава проверил готовность поликлиник к удару омикрона.