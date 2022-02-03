Глава алтайского минздрава проверил готовность поликлиник к удару омикрона

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов с рабочим визитом приезжал в Рубцовск, где проверил готовность поликлиник к очередной волне коронавируса. Об этом сообщает Рубцовск.инфо .

Он ознакомился с работой кол-центров, проверил предоставление лекарств больным и указал, на что поликлиникам нужно обратить внимание в связи с новым всплеском заболеваемости ковидом.

«Со стороны министерства здравоохранения мы проводим комплексную работу по оценке медицинских организаций к такому объему обращений. Поликлиники должны настроить работу фильтр-боксов, организовать полноценный прием и отработать разные сценарии по обращениям людей, а также наладить работу контакт-центров для того, чтобы люди могли дозвониться и получить консультативную, неотложную помощь, задать текущие вопросы», — сказал министр.

Также необходимо организовать медицинское сопровождение пациентов, которые находятся дома, добавил Попов.

В Рубцовске сразу не удалось выстроить работу. Министр заметил, что люди в очереди находятся по два часа и указал главврачу на необходимость расширить число кабинетов.

Так как и сами медики все чаще уходят на больничные, помогать вызвали студентов из местного медколледжа.

Как уже сообщалось, в связи с резким подъемом заболеваемости в Алтайском крае некоторые поликлиники могут ограничивать плановую медпомощь.