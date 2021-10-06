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Здоровье

О причинах высокой смертности от ковида рассказал вирусолог

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова вирусолог Максим Скулачев прокомментировал информацию о том, что в России накануне побит новый максимум по числу жертв ковида за сутки — от инфекции погибли 895 человек.

Коронавирус. Врачи.
Коронавирус. Врачи.
CC0

По мнению специалиста, региональные врачи и больницы оказались не готовы к сезонному наплыву пациентов.

«Боюсь, в регионах хуже готовы больницы к лечению коронавирусных пациентов. В столице достаточное количество коек, московские и питерские врачи уже имеют опыт», — заявил Скулачев «Москве 24».

И добавил — в Москве разработаны специальные протоколы, «по которым вести пациента, чтобы снизить смертность».

Кроме того вирусолог объясняет высокую смертность от коронавируса в РФ общим ростом сезонной заболеваемости в связи с началом нового учебного года, возвращением людей из отпусков, пишет «Росбалт». Кроме того, в РФ распространяется более опасный и вирулентный штамм COVID-19 — «дельта».

Судя по статистике оперштаба 5 октября, 28 человек с коронавирусом умерло за сутки в Алтайском крае. Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии составило 79 002 человека, выздоровели 59 745 человек, умерли 5 558 пациентов.

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