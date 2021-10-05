28 человек с коронавирусом умерло за сутки в Алтайском крае

Выросло число тяжелых больных. В реанимациях находятся 568 человек (+13 за сутки), из них 233 на ИВЛ.
Всего в больницах с короной 3 131 человек и 445 пациентов со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией.
В резерве остаются 462 койки.
Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии составило 79 002 человека, выздоровели 59 745 человек, умерли 5 558 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 81,
- Рубцовск — 20,
- Заринск — 15,
- Бийск — 12,
- Бийский район — 10,
- Топчихинский — 8,
- Алейский, Волчихинский, Локтевский, Усть-Калманский районы — 7,
- Залесовский, Третьяковский, Шипуновский — 6,
- Белокуриха, Курьинский, Первомайский, Ребрихинский, Тонульский район — 5,
- Калманский, Краснощековский, Новичихинский, Поспелихинский — 4,
- Славгород, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский — 3,
- Алтайский, зональный Красногорский, Петропавловский, Советский, Шелаболихинский — 2,
- Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Панкрушихинский, табунский, Тальменский, Тюменцевский район — 1.