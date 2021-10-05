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Жизнь

28 человек с коронавирусом умерло за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердилось 270 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 47 пациента, умерло 28 человек, сообщили 5 октября в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Выросло число тяжелых больных. В реанимациях находятся 568 человек (+13 за сутки), из них 233 на ИВЛ.

Всего в больницах с короной 3 131 человек и 445 пациентов со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией.

В резерве остаются 462 койки.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии составило 79 002 человека, выздоровели 59 745 человек, умерли 5 558 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 81,
  • Рубцовск — 20,
  • Заринск — 15,
  • Бийск — 12,
  • Бийский район — 10,
  • Топчихинский — 8,
  • Алейский, Волчихинский, Локтевский, Усть-Калманский районы — 7,
  • Залесовский, Третьяковский, Шипуновский — 6,
  • Белокуриха, Курьинский, Первомайский, Ребрихинский, Тонульский район — 5,
  • Калманский, Краснощековский, Новичихинский, Поспелихинский — 4,
  • Славгород, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский — 3,
  • Алтайский, зональный Красногорский, Петропавловский, Советский, Шелаболихинский — 2,
  • Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Панкрушихинский, табунский, Тальменский, Тюменцевский район — 1.
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