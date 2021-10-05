28 человек с коронавирусом умерло за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердилось 270 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 47 пациента, умерло 28 человек, сообщили 5 октября в оперштабе.

Выросло число тяжелых больных. В реанимациях находятся 568 человек (+13 за сутки), из них 233 на ИВЛ.

Всего в больницах с короной 3 131 человек и 445 пациентов со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией.

В резерве остаются 462 койки.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии составило 79 002 человека, выздоровели 59 745 человек, умерли 5 558 пациентов.

Новые случаи