Число тяжелых больных и новых инфицированных ковидом в Алтайском крае вновь пошло вверх

По сравнению с днем ранее в крае до 555 (+6) увеличилось число тяжелобольных пациентов.
Всего в больницах с коронавирусом 3 168 человек и 454 с вирусной пневмонией.
Свободными остаются 416 коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 78 732 человек. Выздоровели 59 698 человек, умерли 5 530 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 73,
- Бийск — 17,
- Заринск, Рубцовск — по 16 заболевших,
- Славгород — 9,
- Алейск — 8,
- Яровое, Усть-Калманский район — по 7,
- Волчихинский, Калманский район — по 6,
- Камень-на-Оби, Бийский, Егорьевский, Локтевский, Топчихинский районы — по 5,
- Белокуриха, Ключевский, Краснощековский, Павловский, Третьяковский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 4,
- Алтайский, Немецкий национальный, Первомайский Тогульский районы — по 3,
- Новоалтайск, Благовещенский, Залесовский, Зональный, Кулундинский, Курьинский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный районы — по 2,
- Бурлинский, Красногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Солтонский районы — по 1.