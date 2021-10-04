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Жизнь

Число тяжелых больных и новых инфицированных ковидом в Алтайском крае вновь пошло вверх

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 27 пациента, умерло 25 человек, сообщили 4 октября в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

По сравнению с днем ранее в крае до 555 (+6) увеличилось число тяжелобольных пациентов.

Всего в больницах с коронавирусом 3 168 человек и 454 с вирусной пневмонией.

Свободными остаются 416 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 78 732 человек. Выздоровели 59 698 человек, умерли 5 530 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 73,
  • Бийск — 17,
  • Заринск, Рубцовск — по 16 заболевших,
  • Славгород — 9,
  • Алейск — 8,
  • Яровое, Усть-Калманский район — по 7,
  • Волчихинский, Калманский район — по 6,
  • Камень-на-Оби, Бийский, Егорьевский, Локтевский, Топчихинский районы — по 5,
  • Белокуриха, Ключевский, Краснощековский, Павловский, Третьяковский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 4,
  • Алтайский, Немецкий национальный, Первомайский Тогульский районы — по 3,
  • Новоалтайск, Благовещенский, Залесовский, Зональный, Кулундинский, Курьинский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный районы — по 2,
  • Бурлинский, Красногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Солтонский районы — по 1.
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