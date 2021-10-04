Число тяжелых больных и новых инфицированных ковидом в Алтайском крае вновь пошло вверх

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 27 пациента, умерло 25 человек, сообщили 4 октября в оперштабе.

По сравнению с днем ранее в крае до 555 (+6) увеличилось число тяжелобольных пациентов.

Всего в больницах с коронавирусом 3 168 человек и 454 с вирусной пневмонией.

Свободными остаются 416 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 78 732 человек. Выздоровели 59 698 человек, умерли 5 530 пациентов.

Новые случаи