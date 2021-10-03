Ковид на Алтае в 66% случаев поражает при ОРВИ. В каждом десятом заболевшем вирус живет очень тихо

В Алтайском крае, по данным на 3 октября, зарегистрировали 268 новых случаев заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Из 78 465 случаев выявления ковида: 52 241 — у заболевших ОРВИ (66,58%), 8 746 — бессимптомное течение (11,15%), 17 478 — у больных внебольничной пневмонией (22,27%)

Всего в крае инфицированных — 78 465 (в том числе 5 751 ребенок). Выздоровели — 59 671 пациентов, из них за прошедшие сутки — 72.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 131 человек.

«Кроме этого, 474 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 11 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 255 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуты 4038 коек, к кислороду имеют подключение 3179, с ИВЛ — 328. Резервных коек — 433», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 549, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 238.

За весь период наблюдений скончались 5 505 человек с ковидом: из них 26 — за прошедшие сутки (20 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 264 человека (по иным причинам — 1 241).

По данным оперштаба на 3 октября, прививается 693 982 человека (получили первую вакцину — 38 000, полностью вакцинированы — 650 831), повторно вакцинировались — 5 151.

Ранее сообщали, что вакцинацию подростков от ковида вскоре могут начать в Алтайском крае.