О признаках высокого содержания нитратов в клубнике рассказал агроном

Условия, в которых выращивается ранняя клубника, могут представлять опасность для здоровья человека.

В ягоде слишком много нитратов, если она имеет бледный цвет и не пахнет, сообщил радио Sputnik агроном Владимир Викулов.

Урожаи весенней клубники, как правило, выращиваются в защищенном грунте, растение может испытывать недостаток тепла и света, потому клубнику часто подкармливают азотными удобрениями.

«Это может способствовать накоплению нитратов. Косвенным признаком (наличия нитратов. — „Газета.Ru“) может служить недостаточно характерный цвет, бледная окраска, неестественно крупные плоды, отсутствие аромата», — рассказал Викулов.

Агроном также отметил — получить серьезное отравление клубникой можно, если съесть ее в огромном количестве. Небольшая порция не принесет вреда здоровью.

При выборе ягоды необходимо обратить внимание не только на цвет и характерный запах, но и на внешний вид плода.

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