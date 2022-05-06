7 мая
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Здоровье

О признаках высокого содержания нитратов в клубнике рассказал агроном

Условия, в которых выращивается ранняя клубника, могут представлять опасность для здоровья человека.

Плантации клубники в Первомайском районе.
Плантации клубники в Первомайском районе.
Анна Зайкова

В ягоде слишком много нитратов, если она имеет бледный цвет и не пахнет, сообщил радио Sputnik агроном Владимир Викулов.

Урожаи весенней клубники, как правило, выращиваются в защищенном грунте, растение может испытывать недостаток тепла и света, потому клубнику часто подкармливают азотными удобрениями.

«Это может способствовать накоплению нитратов. Косвенным признаком (наличия нитратов. — „Газета.Ru“) может служить недостаточно характерный цвет, бледная окраска, неестественно крупные плоды, отсутствие аромата», — рассказал Викулов.

Агроном также отметил — получить серьезное отравление клубникой можно, если съесть ее в огромном количестве. Небольшая порция не принесет вреда здоровью.

При выборе ягоды необходимо обратить внимание не только на цвет и характерный запах, но и на внешний вид плода.

Ранее россиянам объяснили, как купить вкусную клубнику с помощью бутылочки.

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