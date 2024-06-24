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Здоровье

О проблемах с мозгом из-за вейпов рассказал эксперт

Курение электронных сигарет может привести к снижению концентрации внимания, предупредила фельдшер и управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан. В комментарии для «Ленты.ру» она рассказала о том, как вейпы влияют на работу мозга.

По словам Натальи Балан, курение электронных сигарет замедляет процесс принятия решений, ухудшает память и снижает концентрацию внимания. Это происходит потому, что никотин и другие синтетические вещества, попадая в дыхательную систему, вызывают сужение капилляров.

Отмечается, что у молодых людей в возрасте от 18 до 44 лет значительно возрастает риск инсульта из-за этой вредной привычки. Особенно рискуют дети, которые начали курить вейп до 13 лет.

Влияние электронных сигарет на мозг может быть еще более серьезным, но многие курильщики не доживают до того возраста, когда можно было бы сравнить показатели старения с теми, кто не курит вейпы.

Ранее сообщалось, какая популярная молодежная привычка может привести к раку.

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