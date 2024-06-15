Какая популярная молодежная привычка может привести к раку

Курение вейпов может привести к развитию различных заболеваний, включая смертельно опасный рак слизистой оболочки полости рта, предупредил стоматолог Павел Лысенков. В комментарии для « Газеты.Ru » врач рассказал о негативных последствиях этой популярной среди молодежи привычки.

По словам Лысенкова, курение вейпа приводит к образованию на зубной эмали пленки-налета, из-за которой на зубах скапливаются остатки пищи. Это может вызвать патологические изменения в полости рта.

Кроме того, горячий пар от вейпа высушивает зубную эмаль, что приводит к появлению микроскопических трещин и, как следствие, к кариесу. Также это вызывает отмирание слизистой поверхности, развитие пародонтита и повышенную чувствительность зубов.

При длительном использовании вейпов могут развиться пародонтит, гингивит, зубной камень и налет, а также измениться состав слюны. Сочетание курения вейпа с другими неблагоприятными факторами может повысить риск возникновения рака слизистой оболочки полости рта.

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