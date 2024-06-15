15 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Какая популярная молодежная привычка может привести к раку

Курение вейпов может привести к развитию различных заболеваний, включая смертельно опасный рак слизистой оболочки полости рта, предупредил стоматолог Павел Лысенков. В комментарии для «Газеты.Ru» врач рассказал о негативных последствиях этой популярной среди молодежи привычки.

По словам Лысенкова, курение вейпа приводит к образованию на зубной эмали пленки-налета, из-за которой на зубах скапливаются остатки пищи. Это может вызвать патологические изменения в полости рта.

Кроме того, горячий пар от вейпа высушивает зубную эмаль, что приводит к появлению микроскопических трещин и, как следствие, к кариесу. Также это вызывает отмирание слизистой поверхности, развитие пародонтита и повышенную чувствительность зубов.

При длительном использовании вейпов могут развиться пародонтит, гингивит, зубной камень и налет, а также измениться состав слюны. Сочетание курения вейпа с другими неблагоприятными факторами может повысить риск возникновения рака слизистой оболочки полости рта.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали, почему возникает бессонница и как ее преодолеть.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Для детей «День мороженного»
Топ-5 маршрутов лета
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость