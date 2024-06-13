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Здоровье

Эксперты рассказали, почему возникает бессонница и как ее преодолеть

Наверное у каждого человека в жизни была хоть одна ночь, на протяжении которой невозможно было заснуть. Altapress.ru расскажет, почему возникает бессонница и как справиться с ней.

Бессонница.
Бессонница.
unsplash.com

Бессонница является расстройством сна. Обычно сопровождается такими симптомами, как: дневная сонливость, раздражительность, потеря энергии. Это может привести к серьезным проблемам, особенно если вы обладатель автомобиля или любого другого средства транспорта.

Что влияет на сон

Факторами риска, которые могут привести к бессоннице, является психологический стресс, хроническая боль, остановка сердца, гипертиреоз, изжога, синдром беспокойных ног, менопауза, некоторые лекарства, кофеин, никотин, и алкоголь.

Нарушения циркадного ритма (например, сменная работа) могут вызвать неспособность спать в определённое время суток и чрезмерную сонливость в другой промежуток времени. Хронические циркадные нарушения ритма характеризуются схожими симптомами.

Факторы риска

  • лица в возрасте от 60 лет и старше;
  • наличие расстройств психического здоровья, включая депрессию и другие расстройства;
  • эмоциональный стресс;
  • работа в ночную смену;
  • смена часовых поясов во время путешествия.

Что делать, чтобы побороть бессонницу

Следует отказаться от употребления в вечернее время возбуждающих напитков, тяжелых, трудноперевариваемых продуктов. Нельзя ложиться спать в состоянии раздражения, гнева, обиды. Следует исключить дневной сон, особенно после обеда. Все физические упражнения желательно проделывать не позднее, чем за три часа до сна, отрегулировать температуру в комнате, устранить источники шума, уменьшить стрессовые нагрузки.

Желательно создать свой ритуал засыпания, включающий, например, прогулку перед сном, прохладный душ. Если не удается заснуть в течение получаса, не следует продолжать лежать в постели. Лучше попытаться занять себя чем-то спокойным и возобновить попытку заснуть только при появлении такого желания.

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