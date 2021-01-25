О различиях течения коронавируса у разных рас рассказали ученые

Специалисты проанализировали данные 1737 пациентов старше 16 лет с подтвержденным COVID-19. Выходцами из Азии среди этих пациентов были 538 больных (31%), 340 (20%) — чернокожие, 707 (40%) — белые люди.
Госпитализированные из этнических меньшинств были моложе.
В отделение интенсивной терапии и на ИВЛ выходцы из Азии попадали в 1,5 раза чаще, а пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще, чем белые.
Вероятность смерти у людей азиатского происхождения также оказалась в 1,5 раза выше, а у чернокожих в 1,3 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, пишет bfm.ru.
Результаты исследования опубликованы на интернет-ресурсе BMJ Open.
Ранее в методических указаниях Минздрава РФ сообщалось, что беременные чаще болеют ковидом.
«В настоящее время показано, что заболеваемость у беременных НКИ COVID-19 значительно выше, чем в популяции», — говорится в документе.