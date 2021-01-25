Минздрав: беременные чаще болеют коронавирусом

«В настоящее время показано, что заболеваемость у беременных НКИ COVID-19 значительно выше, чем в популяции», — говорится в документе.
При этом отмечается, что в целом у беременных клинические характеристики коронавируса схожи с течением болезни у всех остальных. Зачастую фиксируется и бессимптомное течение болезни.
В группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 входят беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела, ожирение, сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности.
Еще одним дополнительным фактором повышенного риска заражения COVID-19 является работа в здравоохранении или других общественных профессиях.