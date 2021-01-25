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Здоровье

Минздрав: беременные чаще болеют коронавирусом

Беременные женщины чаще болеют коронавирусом, чем другие, передает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минздрава.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

«В настоящее время показано, что заболеваемость у беременных НКИ COVID-19 значительно выше, чем в популяции», — говорится в документе.

При этом отмечается, что в целом у беременных клинические характеристики коронавируса схожи с течением болезни у всех остальных. Зачастую фиксируется и бессимптомное течение болезни.

В группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 входят беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела, ожирение, сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности.

Еще одним дополнительным фактором повышенного риска заражения COVID-19 является работа в здравоохранении или других общественных профессиях.

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