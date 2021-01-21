О различиях трех российских вакцин от коронавируса рассказали эксперты

В России есть три вакцины от коронавируса, две из которых — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — применяются сейчас в ходе массовой вакцинации. «КовиВак» ожидает регистрацию.

Эксперты уверены, что в скором времени в стране будет выработан коллективный иммунитет. Но у трех препаратов есть некоторые различия, рассказали медики «Известиям».

Первую зарегистрированную в РФ и в мире вакцину «Спутник V» назвали самой универсальной, она подходит большинству людей. «ЭпиВакКорона» — препарат, который безопасен для аллергиков. А «КовиВак» легче хранить и транспортировать, чем остальные вакцины — его не нужно держать в специальных холодильниках, с температурой ниже −18 градусов.

«С помощью трех вакцин это (выработать коллективный иммунитет) удастся сделать намного быстрее», — считает заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

Он отметил, что иммунитет вырабатывается на определенный срок, поэтому три препарата можно будет чередовать, пишет News.ru.

Полное представление о действии каждой из вакцин и их отличиях будет получено примерно через год, подвели итог представители медицинского сообщества.

При вакцинации взрослых от коронавируса тест на антитела проводить не обязательно, говорится в Стандартной операционной процедуре, которая определяет правила при проведении вакцинации против COVID-19, разработанной Минздравом.