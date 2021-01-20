В Минздраве рассказали, обязателен ли тест на антитела при вакцинации от ковида

При вакцинации взрослых от коронавируса тест на антитела проводить не обязательно, говорится в Стандартной операционной процедуре, которая определяет правила при проведении вакцинации против COVID-19, разработанной Минздравом.

В письме, направленном ведомством в субъекты страны, говорится, что при подготовке к вакцинации «отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М».

Исследование же методом ПЦР проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе (контакт с инфицированными Sars-CoV-2 в течение последних 14 дней) или при наличии одного из симптомов новой коронавирусной инфекции за последние две недели, пишет bfm.ru.

Сообщение ведомства опубликовано на сайте Минздрава РФ.

Ранее эксперт назвал пять причин повторного заражения коронавирусом при наличии антител.