О разнице между антипрививочниками и не вакцинированными от ковида рассказал эксперт

Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил разницу между антипрививочниками и теми, кто не хочет вакцинироваться от COVID-19, пишет NEWS.ru .

Первые выступают против подобных препаратов в принципе и их не так много — около 5%, считает медик. А вторые не владеют достоверной научной информацией и поэтому сомневаются.

«Сильный аргумент для того, чтобы человек что-то сделал и привился — дать полноценную информацию на основе научных данных и статистики. Рассказать о побочных эффектах, о возможных реакциях, чтоб не шушукались по соцсетям. Антипрививочников очень мало, есть сомневающиеся люди. Они не знают, как переносится COVID, есть массовые вбросы неподтвержденных данных о якобы массовой смертности. Люди, естественно, боятся и переживают по этому поводу», — считает Тимаков.

Врач добавил — нужны «реальные доводы, открытая информация» о COVID-вакцине, иначе «никто не будет прививаться, имея разносторонние данные». Медик также призвал не запугивать граждан аргументами «вакцинируйся от COVID-19 или умри».

«Нужно озвучить простой факт, статистику — действительно многие переносят COVID-19 после вакцинации в более легкой форме. Из тех, кто попал в больницу, действительно есть летальные случаи. Коронавирус мимо нас не пройдет. Иммунитет можно выработать двумя путями — либо переболеть с лотереей, либо вакцинироваться», — резюмировал Тимаков.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал отказаться от добровольной вакцинации от коронавируса и сделать прививки обязательными, несмотря на возможную непопулярность такой меры.

Однако в ведение обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан приведет к сокращению числа людей, желающих поставить прививку, считает кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.