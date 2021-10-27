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Здоровье

Эксперт спрогнозировал «стену недовольства» в случае введения обязательной вакцинации

Введение обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан приведет к сокращению числа людей, желающих поставить прививку, считает кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев, пишет Газета.Ru.

«КовиВак», вакцина от коронавируса.
«КовиВак», вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

«Если отложить тот момент, что я врач-инфекционист и взять именно момент психологический, то все обязательное и принудительное по природе человека отталкивает. Поэтому как раз обязательная и принудительная вакцинация даст гораздо хуже ответ, чем убеждение. В настоящий момент я вижу то, что идет малый спрос на вакцинацию, и это связано именно больше с недостаточным информированием людей о необходимости вакцинации. Конечно, оставить добровольной, иначе мы столкнемся с такой стеной недовольства, которая наоборот только уменьшит количество тех людей, которые до этого хотели вакцинироваться», — сказал он.

Акинфиев подчеркнул — для увеличения спроса на вакцинацию и достижения коллективного иммунитета нужно «подробно, четко объяснять эффективность и безопасность вакцинации», а также создавать специальные ресурсы в интернете и задействовать СМИ.

«Всего этого нет, есть такой информационный голод, и в связи с этим как раз и у врачей начинаются проблемы с тем, что вакцинации недостаточно, и идет рост заболеваемости», — добавил он.

Между тем на Алтае рекордно усилилось желание привиться: за неделю вакцинировались более 25 тыс. человек. В соцсетях публикуют сообщения об очередях в пункты вакцинации и медучреждения. В связи с этим в Барнауле увеличили количество прививочных кабинетов.

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