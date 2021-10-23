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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на переполненный пункт вакцинации

В крупнейшем пункте вакцинации от коронавируса в ТОЦ «Геомаркет» в Барнауле наблюдаются огромные очереди, сообщили барнаульцы в группе «Черное и Белое Барнаул».

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Со слов горожанки, пожелавшей остаться анонимной, на осмотре работают только два врача.

«Люди возмущаются, все стоят толпой, ни о какой дистанции речи нет. О чем думает наш крайздрав, просто клоунада. Писала им директ — 0 реакции. Огромное пожелание -разверните дополнительные пункты вакцинации, прекратите издеваться над людьми», — написала она.

Как сообщалось ранее, в «Геомаркете» прием одновременно могут вести до 11 врачей и должны работать четыре прививочных кабинета.

Барнаульцы ринулись за прививками из-за грядущего введения в регионе QR-кодов. Судя по отзывам в 2GIS, еще 15 октября очередей в «Геомаркете» не наблюдалось.

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