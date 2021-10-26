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На Алтае рекордно усилилось желание привиться: за неделю вакцинировались более 25 тыс. человек

В Алтайском крае за неделю возросло количество желающих вакцинироваться, сообщает в своем Instagram региональный минздрав.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

В минздраве подтвердили, что в последние дни возросло количество желающих вакцинироваться как в Барнауле, так и других городах края.

Напомним, в соцсетях публикуют сообщения об очередях в пункты вакцинации и медучреждения. В связи с этим в Барнауле увеличили количество прививочных кабинетов.

«За прошлую неделю прививки поставили более 25 тыс. человек, а неделей ранее 17,5 тыс. человек. Видя необходимость в расширении пунктов вакцинации, руководители медицинских организаций при возможности создают нескольких прививочных кабинетов, как это было при высоком спросе на вакцинацию в июле, увеличивают количество терапевтов для осмотра перед прививкой», — подчеркнули в министерстве.

«Сейчас в вакцинации участвуют 90 медучреждений края, при этом многие из них имеют по несколько пунктов вакцинации (филиалы поликлиник, амбулатории), для вакцинации жителей удаленных сел по-прежнему используют мобильные фельдерско-акушерские пункты», — отметили в минздраве.

Например, в Барнауле можно вакцинироваться в Краевой клинической больнице, в поликлинике по адресу: ул. Ляпидевского, 1 (каб. 118) по будням с 8:00 до 15:00.

Также без записи можно получить прививку в Городской больнице № 4 по адресу: ул. Юрина, 166а (кабинеты 314, 315, 320) по будням с 8:00 до 18:00.

В Бийске жителей без предварительной записи ждут в Консультативно-диагностическом центре (ул. Советская, 33), от коронавирусной инфекции вакцинируют с 08:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу). Обращаться в кабинет № 118.

В Рубцовске без записи пройти вакцинацию против ковида можно в Клинико-диагностическом центре с 08:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу). Обращаться по адресу: Федоренко, 21-а, в кабинет № 18б.

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