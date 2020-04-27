О развитии ситуациии с Covid-19 расскажет нации президент РФ Владимир Путин в своем обращении

«Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сказал представитель Кремля.
Глава государства уже обращался к россиянам по ситуации с COVID-19, пишет bfm.ru.
Владимир Путин обращался к россиянам 25 марта, 2 и 8 апреля, напоминает «Коммерсантъ». В первом обращении он объявил нерабочую неделю. Во втором продлил нерабочее время до 30 апреля. А в третьем объявил о мерах соцподдержки.
Российский лидер также предложил экономические и социальные меры поддержки населению в условиях пандемии.